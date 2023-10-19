Малкин: У нас потрясающая команда, мне нравится, что мы делаем

Нападающий «Питтсбурга»прокомментировал поражение от «Детройта» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин стал автором первой шайбы матча. Он отличился в третьем матче подряд.

«Мне понравилось то, что мы показали в третьем периоде, но нам нужно играть жестче перед сеткой. Нам нужно блокировать больше бросков и совершать больше подборов.

У нас потрясающая команда, в раздевалке мы разговариваем, поддерживаем друг друга. Мне нравится, что мы делаем. Просто сегодня были маленькие ошибки. Мы их исправим», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» потерпел первое поражение после двух побед подряд.