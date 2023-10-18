«Нефтехимик» — «Адмирал»: счет матча 4:3, обзор голов

Автор победной шайбы Дмитрий Соколов Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе победителей забрасывали Дмитрий Соколов (дважды), Булат Шафигуллин, Никита Сетдиков.
Голы у «Адмирала» на счету Дмитрия Бучельникова, Даниила Гутика, Юрия Паутова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)
Голы: Гутик — 1 (бол., Корбит), 31:13 — 0:2. Паутов — 1 (Горшков, Берлев), 37:23 — 0:3. Шафигуллин — 1 (Камара, Хлыстов), 43:43 — 1:3. Сетдиков — 1 (Сериков, Митякин), 47:07 — 2:3. Соколов — 1 (Жукенов, Брюквин), 47:41 — 3:3. Соколов — 2 (Жукенов, Хохлов), 59:34 — 4:3Вратари: Долганов — ХомченкоБроски: 35 (7+16+12) — 32 (11+13+8)Штраф: 6 — 2
«Нефтехимик» теперь занимает 10-е место на «Востоке» с 18 очками. «Адмирал» располагается на последнем месте.