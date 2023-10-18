ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Бельгии три года возглавляла рейтинг ФИФАИллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо
  • 21:58
    • «Сибирь» по буллитам победила «Торпедо»
  • 18:53
    • Котов неожиданно обыграл Сонего во втором круге турнира в Стокгольме
  • 22:02
    • «Динамо» победило «Северсталь» по буллитам
  • 21:32
    • «Нефтехимик» обыграл «Адмирал», уступая после двух периодов 0:3
  • 21:21
    • «Витязь» разгромил на своем льду «Авангард»
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» обыграл «Адмирал», уступая после двух периодов 0:3

    «Нефтехимик» — «Адмирал»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Адмирал
    Нижнекамский «Нефтехимик» победил «Адмирал» со счетом 4:3 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. После двух первых периодов счет был 0:3 в пользу гостей.

    Автор победной шайбы Дмитрий Соколов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор победной шайбы Дмитрий Соколов

    Шайбы в составе победителей забрасывали Дмитрий Соколов (дважды), Булат Шафигуллин, Никита Сетдиков.

    Голы у «Адмирала» на счету Дмитрия Бучельникова, Даниила Гутика, Юрия Паутова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)
    Голы: Гутик — 1 (бол., Корбит), 31:13 — 0:2. Паутов — 1 (Горшков, Берлев), 37:23 — 0:3. Шафигуллин — 1 (Камара, Хлыстов), 43:43 — 1:3. Сетдиков — 1 (Сериков, Митякин), 47:07 — 2:3. Соколов — 1 (Жукенов, Брюквин), 47:41 — 3:3. Соколов — 2 (Жукенов, Хохлов), 59:34 — 4:3Вратари: Долганов — ХомченкоБроски: 35 (7+16+12) — 32 (11+13+8)Штраф: 6 — 2

    «Нефтехимик» теперь занимает 10-е место на «Востоке» с 18 очками. «Адмирал» располагается на последнем месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вернется в строй после разгромного поражения
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Сможет ли Сафиуллин выиграть у Маннарино?
  • Сафиуллин — Маннарино. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Шварцман удивит Де Минора?
  • Де Минор — Шварцман. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 19 октября
  • Завтра в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Тим — Ханфманн
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сантос — РБ Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие