Браташ: Первый период предопределил исход матча

Главный тренерподвел итог матча против(0:4).

«Первый период предопределил исход матча. При хорошем нашем начале потом подвела дисциплина, последовали три удаления нападающих в зоне соперника, из которых два реализовали. Плюс травмы двух наших основных игроков, то есть при 0:2 мы ещё и остались с неполным составом. Пришлось всю дальнейшую игру действовать в три звена. Конечно, тяжело спастись после такого первого периода. Мы старались, ребята боролись до конца, как могли. Но как есть.

Почему поменяли Подъяпольского после второго периода? Пытались что-то изменить Решили вратаря сменить, игроков уже некем было менять. По поводу травм Попугаева и Колтыгина пока не готов сказать точный диагноз», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Лада» — на 5-й позиции (22 балла).