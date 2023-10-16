Кудашов: Реализация по-прежнему оставляет желать лучшего

Главный тренер московскогопрокомментировал победу в матче с(2:1).

«Тяжёлая игра. Реализация по-прежнему оставляет желать лучшего. Хотя уже какие-то интересные моменты появляются. Конечно, из-за этого и получаются у нас нервные концовки.

Убойные моменты не забиваем, зато залетает, как у Ожиганова? Будем надеяться, что с голом Ожиганова у нас всё перевернётся. И рассчитывать, что это знак», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

После этой победы «Динамо» поднялось на четвертую строчку на «Западе» с 25 очками. «Сибирь» продолжает занимать 8-е место на «Востоке» с 17 баллами.