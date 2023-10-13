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    СКА выиграл у минского «Динамо»

    СКА — «Динамо» Минск: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2.

    СКА
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    СКА

    На голы Борны Рендулича, Сергея Толчинского и Артема Сергеева гости ответили точными бросками Романа Горбунова и Иоанниса Калдиса.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
    Голы: Горбунов — 7, 7:13 — 0:1. Рендулич — 11 (бол., Никишин), 15:10 — 1:1. Калдис — 4 (Кузнецов, Керран), 27:05 — 1:2. Толчинский — 4 (бол., Кадейкин), 28:34 — 2:2. Сергеев — 1 (Алистров, Рендулич), 32:58 — 3:2Вратари: Серебряков — Колосов (58:55 — 59:36, 59:47)Штраф: 6 — 10Броски: 22 (9+6+7) — 46 (14+16+16)

    После этой игры СКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» расположилось на строчку ниже.

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