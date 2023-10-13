ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Грант Доусон и Бобби ГринГрин уничтожил Доусона за полминуты. 37-летний Бобби теперь в топ-15 легковесов UFC
  • 22:10
    • СКА выиграл у минского «Динамо»
  • 20:58
    • Азербайджан на выезде одолел Эстонию в квалификации Евро-2024
  • 19:24
    • «Салават Юлаев» разгромил «Витязь»
  • 18:55
    • «Авангард» разгромил на своем льду «Динамо»
  • 22:07
    • Швейцария U21 уверенно победила Черногорию U21
    Все новости спорта

    Козлов: Ребята должны импровизировать, должны искать лишнюю передачу, забивать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о крупной победе над «Витязем» (8:1).

    Виктор Козлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов

    «Хороший матч, много забитых голов, большинство реализовали, забили в меньшинстве. Александр Самонов провел непростой матч, он был в игре, хоть и не так много работы. Много позитивных моментов. Ребята должны импровизировать, должны искать лишнюю передачу, забивать. Для меня главное, чтобы они не переставали работать с первой до последней минуты. Они четко действовали, контроль шайбы был хороший», — приводит слова Козлова пресс-служба клуба.

    «Салават Юлаев» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока». «Витязь» с 9 очками замыкает турнирную таблицу «Запада».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Дания реванш против Казахстана?
  • Дания — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Сможет ли устоять «Ленинградец»?
  • «Алания» — «Ленинградец». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Обойдет ли Финляндия Словению?
  • Словения — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 14 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Алания — Ленинградец
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Словения — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Цзю — Мендоса
  • Бокс
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие