Козлов: Ребята должны импровизировать, должны искать лишнюю передачу, забивать

Главный тренервысказался о крупной победе над(8:1).

«Хороший матч, много забитых голов, большинство реализовали, забили в меньшинстве. Александр Самонов провел непростой матч, он был в игре, хоть и не так много работы. Много позитивных моментов. Ребята должны импровизировать, должны искать лишнюю передачу, забивать. Для меня главное, чтобы они не переставали работать с первой до последней минуты. Они четко действовали, контроль шайбы был хороший», — приводит слова Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока». «Витязь» с 9 очками замыкает турнирную таблицу «Запада».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 октября.