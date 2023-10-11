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    «Нефтехимик» дома был сильнее «Витязя»

    «Нефтехимик» — «Витязь»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Витязь
    В матче двух аутсайдеров Восточной и Западной конференции сильнее оказался нижнекамский «Нефтехимик», победивший подмосковный «Витязь» со счетом 3:0.

    Автор первой шайбы Андрей Белозеров
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    Автор первой шайбы Андрей Белозеров

    В конце первого периода счет открыл Андрей Белозеров, использовавший большинство. Ему ассистировали Энтони Камара и Лукаш Клок.

    На 22-й минуте преимущество хозяев удвоил Булат Шафигуллин. Передачу ему отдал автор первой заброшенной шайбы.

    До трех шайб преимущество «Нефтехимика» сделал чех Лукаш Клок, передачи ему сделали Михаил Сидоров и Никита Седтиков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» — «Витязь» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Броски: 31 (15+9+7) — 23 (5+12+6)Штраф: 2 — 4Голы: Белозеров — 1 (бол., Камара, Клок), 19:21 — 1:0, Шафигуллин — 1 (Белозеров), 21:54 — 2:0, Клок — 1 (Сидоров, Сетдиков), 53:34 — 3:0Вратари: Долганов — ШикинШтраф: 31 (15+9+7) — 23 (5+12+6)

    У «Нефтехимика» стало теперь 11 очков, он замыкает таблицу на «Востоке». «Витязь» идет на последним на «Западе» с 9 баллами.

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