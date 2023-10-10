ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бобби ГринБыстрый нокаут от Грина, историческая победа Добера. Обзор карда UFC Vegas 80
  • 00:30
    • Роналду намерен продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года и сыграть на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Ротенберг: Все отработали единым кулаком, сыграли друг за друга, выполнили установку

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над «Куньлунем» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Все отработали единым кулаком, сыграли друг за друга, выполнили установку. Была пара неприятных ошибок — все это разберем.

    Подготовимся к следующей игре и постараемся найти ключи к обороне "Локомотива". Игра защитника Максима Федотова в большинстве на пятаке — это творческий подход, смекала и закалка», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

  • Тренерские отставки, серия разгромов, усиление для СКА
  • КХЛ 2023/24: обзор пятой игровой недели
  • Вчера

    • СКА набрал 16 очков в 16 матчах и поднялся на шестое место Западной конференции. «Куньлунь» (13 очков) идет десятым после 19 игр.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Малкин и компания не готовы к началу сезона?
  • «Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Гости смогут организовать достойное сопротивление?
  • «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Казанцы убедительно победят?
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Урава Редс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тампа — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Самсонова — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие