Ротенберг: Все отработали единым кулаком, сыграли друг за друга, выполнили установку

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Все отработали единым кулаком, сыграли друг за друга, выполнили установку. Была пара неприятных ошибок — все это разберем.

Подготовимся к следующей игре и постараемся найти ключи к обороне "Локомотива". Игра защитника Максима Федотова в большинстве на пятаке — это творческий подход, смекала и закалка», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА набрал 16 очков в 16 матчах и поднялся на шестое место Западной конференции. «Куньлунь» (13 очков) идет десятым после 19 игр.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.