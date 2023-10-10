Козлов: Ребята — молодцы, играли так, как мы с ними договаривались, выполнили установку

Главный тренервысказался о победе над(4:1).

«Хороший матч с нашей стороны. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые полностью заполнили сегодня стадион. Болели с первой и до последней минуты. Сама игра понравилась. Ребята — молодцы, играли так, как мы с ними договаривались, выполнили установку и забили хорошие голы. Александр Самонов выручил нас, особенно в первом периоде, когда у соперника были хорошие моменты.

Дебют Ливо? Хороший дебют! Качественный игрок, который хорошо играет с шайбой. Видны зрелость и опыт, что он играет мощно, не отбрасывается от шайбы, отдаёт хорошие передачи, атака на нём не обрывается. Джош провёл здесь только одну тренировку. Надеюсь, что он будет прогрессировать. Через игру потихоньку втянется. Самая лучшая тренировка — это игра.

Характер повреждения у Алалыкина? Он поехал на обследование. Надеюсь, что травма не серьёзная. Опять же, механика травмы была тяжёлая.

Что побудило изменить модель игры команды в последних матчах? Быстрые нападающие должны использовать свою скорость.

Когда будут готовы Панин и Науменков? Григорий Панин близко, по Михаилу Науменкову пока не могу определённо сказать. С "Витязем" он точно не будет играть», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и идет 5-м в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (22) находится на 3-й строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» 13 октября примет «Витязь». «Автомобилист» в этот же день дома сыграет с «Трактором».