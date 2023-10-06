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    «Адмирал» выиграл у «Лады» во втором матче подряд

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Адмирал Лада КХЛ
    Владивостокский «Адмирал» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» во втором матче подряд обыграл «Ладу»
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    «Адмирал» во втором матче подряд обыграл «Ладу»

    Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Адмирала».

    Авторами заброшенных шайб в составе дальневосточной команды стали Прохор Корбит, Николай Чебыкин и Алексей Соловьев.

    У гостей отличились Максим Минеев и Никита Попугаев.

    Накануне «Адмирал» выиграл у «Лады» (2:1) благодаря голу в овертайме.

    «Лада» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 20 очков. «Адмирал» находится на девятой строчке — 12 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
    Голы: Корбит — 4 (Гутик), 11:51 — 1:0. Минеев — 1 (Попугаев, Стальнов), 18:07 — 1:1. Чебыкин — 1, 43:09 — 2:1. Попугаев — 3 (Сафин, Стальнов), 52:38 — 2:2. Соловьев — 3 (бол., Чудинов, Гутик), 57:01 — 3:2Вратари: Хомченко — Подъяпольский (59:21)Штраф: 8 — 6Броски: 29 (9+12+8) — 33 (8+10+15)
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