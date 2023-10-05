Кудашов прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московскоговысказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:5).

«Такие игры выигрываются или проигрываются вообще в микроэпизодах, а мы отдали сопернику начало — и территориально, и игровое, и по счёту. Поэтому "Локомотив" заслуженно выиграл. Он в начале сделал задел и потом контролировал ситуацию.

Почему настолько неудачно сыграли в начале? Наверное, сейчас по горячим следам я не буду делать выводов. Надо посмотреть и разобраться. Расскажу вам на следующей пресс-конференции.

Что делает "Локомотив" неудобным соперником для "Динамо"? Очень организованная команда с хорошим подбором игроков. Физически крепкая. Тут перечислять можно очень многое. Неслучайно, что эта команда лидер», — передает слова Кудашова Чемпионат.

После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют 7-го октября с «Торпедо».