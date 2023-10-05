Кравец: Довольны, что забрали очко, против нас была очень хорошая команда

Главный тренерпрокомментировал поражение команды в матче чемпионата КХЛ с(4:5 ОТ).

«Очень хорошая игра, боевая получилась. Похожая немного на плей-офф, хорошая мужская борьба на протяжении всего матча. Сначала мы вели, "Ак Барс" догонял. Потом наоборот мы догоняли. Хорошо, что сравняли, вторую часть поездки в целом хорошо провели, пусть не дотянули до 70 процентов по результату, но вот по качеству игры ребята во многом добавили. Наконец-то начинают понимать, добавлять и играть дисциплинированно. Довольны, что забрали очко, против нас была очень хорошая команда.

Независимо от того, где матч, дома или на выезде, установка у нас сразу войти в игру. Первый период, первые смены, сразу активно. Мы понимали, что "Ак Барс" из четырех матчей проиграл три и знали, что сегодня будет другой "Ак Барс". Не тот что был с "Северсталью". Так что готовность была стопроцентная. Я считаю, что этот "Ак Барс" сильнее, чем в том году. Здесь сохранили лучших, и к ним добавились такие ребята как Яшкин и Жафяров, пусть Дамир сегодня не играл. В целом заметно сильнее команда стала.

Вратарь наш достойно отыграл, выручал во многих моментах. Не всегда, когда голы пропускаем — это вина вратаря. Были моменты, когда мы сами создали оплошности в обороне. И игра вчетвером, главный пока момент, в котором мы должны добавлять. Гол Яшкина — сто процентов не вратарский, потому что защитник не должен был смотреть на вратаря. Лицом надо было встречать Яшкина», — приводит слова Кравца «Спорт-Экспресс».

Очердной матч КХЛ «Ак Барс» проведет в гостях против «Адмирала», а «Авангард» примет дома «Трактор».