«Куньлунь» — «Динамо» Москва: счет матча 2:3, обзор голов

«Динамо» Москва Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе хозяев забрасывали Девин Броссо и Тернер Оттенбрайт. За «Динамо» отличились Эрик О'Делл, Артем Ильенко, Дмитрий Рашевский.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» — «Динамо» Москва 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: О'Делл — 1 (Гусев, Ожиганов), 3:59 — 0:1, Броссо — 1 (Спроул, Вон), 17:54 — 1:1, Ильенко — 1 (мен., Петухов), 21:51 — 1:2, Рашевский — 1 (бол.,Ожиганов, Джиошвили), 35:46 — 1:3, Оттенбрайт — 1 (Локхарт, Меркли), 43:55 — 2:3Вратари: Джурасик — КоноваловБроски: 20 (6+4+10) — 42 (20+14+8)Штраф: 6 -2
После 13-ти туров у «Динамо» в активе 20 очков и второе место на «Западе». «Куньлунь» идет на 7-й строчке с 13 баллами.