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    Московское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь»

    «Куньлунь» — «Динамо» Москва: счет матча 2:3, обзор голов

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    Московское «Динамо» в непростом поединке против «Куньлуня» смогло одержать победу со счетом 3:2 и осталось лидером конференции «Запад».

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Девин Броссо и Тернер Оттенбрайт. За «Динамо» отличились Эрик О'Делл, Артем Ильенко, Дмитрий Рашевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» — «Динамо» Москва 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
    Голы: О'Делл — 1 (Гусев, Ожиганов), 3:59 — 0:1, Броссо — 1 (Спроул, Вон), 17:54 — 1:1, Ильенко — 1 (мен., Петухов), 21:51 — 1:2, Рашевский — 1 (бол.,Ожиганов, Джиошвили), 35:46 — 1:3, Оттенбрайт — 1 (Локхарт, Меркли), 43:55 — 2:3Вратари: Джурасик — КоноваловБроски: 20 (6+4+10) — 42 (20+14+8)Штраф: 6 -2

    После 13-ти туров у «Динамо» в активе 20 очков и второе место на «Западе». «Куньлунь» идет на 7-й строчке с 13 баллами.

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