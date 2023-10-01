«Ак Барс» — «Амур»: счет матча 5:1, обзор голов

Автор дубля Иван Сафонов Фото: globallookpress.com
По дублю в составе хозяев сделали Иван Сафонов и Кирилл Семенов, еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. За «Амур» единственный гол забил Станислав Бочаров.
КХл. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» — «Амур» 5:1 (3:1, 1:0, 0:0)
Голы: Семенов — 1 (Галиев), 1:08 — 1:0, Сафонов — 1 (Петров, Адамчук), 5:08 — 2:0, Кагарлицкий — 1 (Петров, Сафонов), 18:35 — 3:0, Бочаров — 1, 19:31 — 3:1, Сафонов — 2 (бол., Юдин, Кагарлицкий), 24:49 — 4:1, Семенов — 2, 17:26 — 5:1Вратари: Ахтямов — КалниншБроски: 21 (10+4+7) — 31 (7+15+9)Штраф: 10 — 6
«Ак Барс» продолжает занимать второе место на «Востоке» с 17 очками. «Амур» идет на девятой позиции с 11 баллами.