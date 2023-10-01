ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор»
  • 18:29
    • «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в Самаре, Горшков оформил дубль
  • 19:13
    • «Ак Барс» на своем льду уверенно обыграл «Амур»
  • 17:56
    • Команда Кузяева уступила на своем поле «Лиллю»
  • 16:22
    • Мирра Андреева победила Крейчикову в первом круге турнира в Пекине
  • 16:04
    • Марков и Якимов принесли «Факелу» победу над «Сочи»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» на своем льду уверенно обыграл «Амур»

    «Ак Барс» — «Амур»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    Казанский «Ак Барс» довольно легко обыграл «Амур» со счетом 5:1 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Автор дубля Иван Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор дубля Иван Сафонов

    По дублю в составе хозяев сделали Иван Сафонов и Кирилл Семенов, еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. За «Амур» единственный гол забил Станислав Бочаров.

    КХл. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» — «Амур» 5:1 (3:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Семенов — 1 (Галиев), 1:08 — 1:0, Сафонов — 1 (Петров, Адамчук), 5:08 — 2:0, Кагарлицкий — 1 (Петров, Сафонов), 18:35 — 3:0, Бочаров — 1, 19:31 — 3:1, Сафонов — 2 (бол., Юдин, Кагарлицкий), 24:49 — 4:1, Семенов — 2, 17:26 — 5:1Вратари: Ахтямов — КалниншБроски: 21 (10+4+7) — 31 (7+15+9)Штраф: 10 — 6

    «Ак Барс» продолжает занимать второе место на «Востоке» с 17 очками. «Амур» идет на девятой позиции с 11 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне начнут без увертюр!
  • «Рома» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Атлетико» и «Кадис» забьют друг другу
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Салават Юлаев» позаботится о том, чтобы не опуститься ниже в таблице Востока
  • «Лада» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.96
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие