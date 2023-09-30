Кудашов: Несмотря на счет, игра не была простой, особенно в начале

Главный тренер московскогопрокомментировал победу в матче с(6:0).

«Несмотря на счет, игра не была простой, особенно в начале. Удачу и судьбу никогда нельзя искушать. Если разочек позволяешь себе слабину, то в ответ всегда прилетает. В таких ситуациях мы уже очень много обжигались, например в прошлом году с "Трактором". Только позволишь такое — сразу аукнется. Стараемся контролировать это и учиться на своих ошибках.

Конечно, мы что-то улучшили в нашей игре. На тренировках особо подкручивать ничего не получается, они больше носят поддерживающий и восстановительный характер, так как игр очень много. В основном на разборах и анализе смотрим на наши ошибки.

Была проблема — она начиналась из зоны атаки, мы там неправильно играли. У нас есть большой опыт таких игр, где мы ведём в счёте, а затем позволяем себе вольности и начинаем валять дурака, обостряя ход встречи. Не хотелось бы доводить до таких ситуаций»,- приводит слова Кудашова пресс-служба КХЛ.

После этого успеха у «Динамо» стало 18 очков и оно идет на втором месте на «Западе». «Авангард» располагается в середине турнирной таблицы на «Востоке» с 11 очками.