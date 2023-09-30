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    Кудашов: Несмотря на счет, игра не была простой, особенно в начале

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (6:0).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Несмотря на счет, игра не была простой, особенно в начале. Удачу и судьбу никогда нельзя искушать. Если разочек позволяешь себе слабину, то в ответ всегда прилетает. В таких ситуациях мы уже очень много обжигались, например в прошлом году с "Трактором". Только позволишь такое — сразу аукнется. Стараемся контролировать это и учиться на своих ошибках.

    Конечно, мы что-то улучшили в нашей игре. На тренировках особо подкручивать ничего не получается, они больше носят поддерживающий и восстановительный характер, так как игр очень много. В основном на разборах и анализе смотрим на наши ошибки.

    Была проблема — она начиналась из зоны атаки, мы там неправильно играли. У нас есть большой опыт таких игр, где мы ведём в счёте, а затем позволяем себе вольности и начинаем валять дурака, обостряя ход встречи. Не хотелось бы доводить до таких ситуаций»,- приводит слова Кудашова пресс-служба КХЛ.

    После этого успеха у «Динамо» стало 18 очков и оно идет на втором месте на «Западе». «Авангард» располагается в середине турнирной таблицы на «Востоке» с 11 очками.

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