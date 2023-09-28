«Потихоньку нащупывает свой хоккей». Нестеров — о крупной победе ЦСКА над «Сочи»

Защитникоценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(7:1).

«Очень важно, что наши нападающие забросили сегодня много шайб, почувствовали свою игру. Будут продолжать в том же духе. Да, вся команда потихоньку нащупывает свой хоккей, но до идеала ещё далеко.

Нам нужно ещё работать и работать. Игроки и тренерский штаб — всё одно целое. Мы вместе в яму попали, вместе из неё и выбираемся. Ни в коем случае нельзя винить тренерский штаб в неудачах. Тренеры нам помогают, мы работаем, а результат придёт», — цитирует Нестерова РИА Новости Спорт.

После 12-и сыгранных матчей ЦСКА занимает 8-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе. В следующем матче армейцы встретятся 2-го октября с «Витязем».