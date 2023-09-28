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    «Потихоньку нащупывает свой хоккей». Нестеров — о крупной победе ЦСКА над «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи ЦСКА
    Защитник ЦСКА Никита Нестеров оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (7:1).

    Никита Нестеров
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    Никита Нестеров

    «Очень важно, что наши нападающие забросили сегодня много шайб, почувствовали свою игру. Будут продолжать в том же духе. Да, вся команда потихоньку нащупывает свой хоккей, но до идеала ещё далеко.

    Нам нужно ещё работать и работать. Игроки и тренерский штаб — всё одно целое. Мы вместе в яму попали, вместе из неё и выбираемся. Ни в коем случае нельзя винить тренерский штаб в неудачах. Тренеры нам помогают, мы работаем, а результат придёт», — цитирует Нестерова РИА Новости Спорт.

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