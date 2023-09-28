ЦСКА — «Сочи»: счет матча 7:1, обзор голов

Московскийна своей площадке одержал убедительную победу надсо счетом 7:1.

На 7-й минуте Данил Юртайкин забил первый гол «армейцев».

Во втором периоде команда Сергея Федорова забросила еще пять безответных шайб в ворота Максима Третьяка, сделав счет разгромным — 6:0. Отличились Виталий Абрамов, Владислав Провольнев, Прохор Полтапов, Максим Григоренко и Константин Окулов.

В третьей 20-ти минутке ЦСКА сбросил обороты и позволил «Сочи» забить гол престижа. Это сделал в большинстве Дмитрий Завгородний. А на исходе основного времени дубль оформил Данил Юртайкин, установив окончательный счет на табло 7:1.

КХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Юртайкин -1 (Нестеров, Классон), 6:22 — 1:0, Абрамов — 1 (бол., Соркин, Диц), 28:12 — 2:0, Првольнев -1 (Григоренко), 30:55 — 3:0, Полтапов -1 (Макаров), 33:39 — 4:0, Григоренко — 1 (бол., Нестеров), 37:00 — 5:0, Окулов -1 (Корнаухов, Плотников), 38:06 — 6:0, Завгородний — 1 (Рендулич, Грэм), 52:38 — 6:1, Юртайкин — 2 (Абрамов, Панкратов), 59:55 — 7:1Вратари: Шарыченков — ТретьякБроски: 35 (15+12+8) — 18 (3+6+9)Штрафы: 14 — 8

После этого матча у ЦСКА стало 11 очков и 8-е место на «Западе», «Сочи» располагается на три позиции выше и имеет 14 баллов. .Stat1Match ЦСКА — «Сочи» 7:1 (1:0, 5:0, 0:1)