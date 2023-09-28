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    ЦСКА разгромил на своем льду «Сочи»

    ЦСКА — «Сочи»: счет матча 7:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Сочи
    Московский ЦСКА на своей площадке одержал убедительную победу над «Сочи» со счетом 7:1.

    Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко
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    Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко

    На 7-й минуте Данил Юртайкин забил первый гол «армейцев».

    Во втором периоде команда Сергея Федорова забросила еще пять безответных шайб в ворота Максима Третьяка, сделав счет разгромным — 6:0. Отличились Виталий Абрамов, Владислав Провольнев, Прохор Полтапов, Максим Григоренко и Константин Окулов.

    В третьей 20-ти минутке ЦСКА сбросил обороты и позволил «Сочи» забить гол престижа. Это сделал в большинстве Дмитрий Завгородний. А на исходе основного времени дубль оформил Данил Юртайкин, установив окончательный счет на табло 7:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Юртайкин -1 (Нестеров, Классон), 6:22 — 1:0, Абрамов — 1 (бол., Соркин, Диц), 28:12 — 2:0, Првольнев -1 (Григоренко), 30:55 — 3:0, Полтапов -1 (Макаров), 33:39 — 4:0, Григоренко — 1 (бол., Нестеров), 37:00 — 5:0, Окулов -1 (Корнаухов, Плотников), 38:06 — 6:0, Завгородний — 1 (Рендулич, Грэм), 52:38 — 6:1, Юртайкин — 2 (Абрамов, Панкратов), 59:55 — 7:1Вратари: Шарыченков — ТретьякБроски: 35 (15+12+8) — 18 (3+6+9)Штрафы: 14 — 8

    После этого матча у ЦСКА стало 11 очков и 8-е место на «Западе», «Сочи» располагается на три позиции выше и имеет 14 баллов. .Stat1Match ЦСКА — «Сочи» 7:1 (1:0, 5:0, 0:1)

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