«Вегас» проиграл «Сан-Хосе» в предсезонном матче

в предсезонном матче НХЛ уступилсо счетом 2:5.

В составе победителей дубль оформил Генри Тран. Еще по шайбе забросили Томаш Гертл, Нэйтан Тодд и Кайл Берроуз.

У «рыцарей» отличились Иван Барбашев, еще один гол на счету Бретта Хаудена. В активе Павла Дорофеева ассист.

В следующем матче «Вегас» 26 сентября встретится с «Колорадо», «Сан-Хосе» 27 сентября сыграет с «Анахаймом».

В других матчах «Даллас» разгромил «Аризону» (7:0), «Эдмонтон» уступил «Виннипегу» (1:2 Б), «Коламбус» переиграл «Питтсбург» (4:3 ОТ), «Калгари» разгромил «Ванкувер» (10:0), а «Анахайм» переиграл «Лос-Анджелес» (3:2).