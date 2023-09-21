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    Тамбиев: Видим, что надо подправлять, над чем работать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итог встречи с «Куньлунем» (3:1).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Рады, что выиграли. Молодцы ребята, сегодня старались, отдавались игре, волновались, потому что первая игра и полный зал пришёл. Видим, что надо подправлять, над чем работать. Работы много ещё впереди по многим моментам и компонентам. Но радует, что победили. Сегодня поулыбаемся немного и будем готовиться к следующему матчу.

    Полный зал, спасибо болельщикам. Наш шестой полевой игрок. Спасибо им вообще за веру в "Адмирал". Мы не так хорошо начали сезон, и я видел сколько людей приехало в аэропорт встречать команду, я вообще, конечно, настолько потрясен. Я и в том сезоне это отмечал. Не хочется подводить, люди так искренне болеют за команду.

    Гутик? Я как тренер ему помогаю, поддерживаю. Он играет в большинстве, даю ему большое игровое время. Буду аккуратен со своими словами, он ведь молодой игрок, с этой ролью нужно еще справиться, он должен стабильно играть, у него есть пробелы, и он о них знает. Я очень хочу, чтобы он стал лидером "Адмирала" и помогаю ему в этом. Он молодой и талантливый игрок, но хоккей очень жестокий вид спорта, КХЛ — сильная лига. Тут немного потеряешь к себе требовательность, опустишь планку, и поезд уходит сразу. Там не только Гутик, там и Шэн прогрессирует», — приводит слова Тамбиева официальный сайт «Адмирала».

    «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» находится на пятой строчке на Западе.

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