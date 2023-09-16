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    ЦСКА в овертайме дожал «Спартак»

    ЦСКА — «Спартак»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду в овертайме обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    На дубль Максима Сорокина и гол Сергея Плотникова гости ответили точными бросками Павла Порядина и Максима Цыплакова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Спартак» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Порядин — 2 (Морозов), 0:35 — 0:1. Цыплаков — 2 (Талалуев, Зайцев), 11:56 — 0:2. Соркин — 1 (Мамин, Дитц), 29:51 — 1:2. Соркин — 2 (Мамин), 37:59 — 2:2. Плотников — 2 (Каменев, Нестеров), 64:21 — 3:2Вратари: Федотов (60:23) — РибарШтраф: 2 — 4Броски: 46 (8+14+18+6) — 19 (11+3+5+0)

    ЦСКА располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (7 очков за 7 игр). Спартаковцы идут на третьем месте, набрав 9 очков за 7 встреч.

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