Ротенберг о поражении СКА: Сильный соперник, мы ищем свою игру и уже есть прогресс

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:4).

«Сильный соперник, мы ищем свою игру, уже есть прогресс, у нас длинная дистанция впереди. Ребята возвращаются, Фальковский сыграл первый матч. Претензий нет по самоотдаче, но по дисциплине есть вопросы.

Нельзя так много удаляться. Но таков наш путь, будем сильнее. В прошлом году был лучший старт, сейчас старт вот такой. Но будет лучший финиш!» — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

СКА проиграл уже 4-й матч подряд. Команда занимает лишь 10-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем матче СКА встретится с «Сибирью» 17-го сентября.