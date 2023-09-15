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    Ротенберг о поражении СКА: Сильный соперник, мы ищем свою игру и уже есть прогресс

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (1:4).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Сильный соперник, мы ищем свою игру, уже есть прогресс, у нас длинная дистанция впереди. Ребята возвращаются, Фальковский сыграл первый матч. Претензий нет по самоотдаче, но по дисциплине есть вопросы.

    Нельзя так много удаляться. Но таков наш путь, будем сильнее. В прошлом году был лучший старт, сейчас старт вот такой. Но будет лучший финиш!» — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

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    • СКА проиграл уже 4-й матч подряд. Команда занимает лишь 10-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем матче СКА встретится с «Сибирью» 17-го сентября.

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