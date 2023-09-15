Кокорев: Не было опасений, что после трех быстрых голов ребята «сами себя испугаются»

Главный тренерподвел итог матча против(4:2).

«Нас и болельщиков с победой, их очень много пришло сегодня. Приходите к нам вновь, постараемся радовать своей игрой.

По игре: хорошее начало и в принципе равный второй период, относительно. Там мы поначалу владели инициативой, но соперник потом выправил ситуацию. Третий период в концовке наудалялись, немного смазали, но выстояли. Парни красавцы, еще раз с победой.

Не было опасений, что после трех быстрых голов ребята "сами себя испугаются". У нас все в рабочих моментах происходит, пришли, пообщались, обсудили, что игра длится 60 минут. Все было нормально, доиграли до конца», — приводит слова Кокорева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Сочи» занимает 5-е место в таблице Запада (6 очков), а «Сибирь» — на 9-й позиции (5) в Восточной конференции.