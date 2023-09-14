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    «Металлург» в овертайме дожал «Ладу»

    «Металлург» — «Лада»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в овертайме обыграл «Ладу» со счетом 3:2.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    На голы Данилы Юрова, Егора Коробкина и Макара Хабарова гости ответили точными бросками Владислава Червоненко и Троя Джозефса.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Юров — 2, 0:45 — 1:0. Коробкин — 1 (Кошелев, Дронов), 4:54 — 2:0. Червоненко — 1 (Колтыгин), 24:10 — 2:1. Джозефс — 5 (Космачук, Кугрышев), 43:12 — 2:2. М. Хабаров — 1 (Коробкин, Кошелев), 61:45 — 3:2Вратари: Загидулин — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 8Броски: 35 (17+5+10+3) — 19 (5+13+1+0)

    После шести матчей «Металлург» лидирует в восточной конференции, набрав 11 очков. «Лада» — восьмая (пять очков).

    В следующем туре «Металлург» и «Лада» встретятся вновь — матч состоится в субботу, 16 сентября.

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