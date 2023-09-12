Заварухин: Третья игра через день, наверное, свежести и быстроты в завершении не было

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Неплохое начало было, имели хорошие моменты, здорово сыграл вратарь соперника. Дальше пошёл академичный хоккей — лишние передачи, не было завершение, придумывали что-то, где надо было бросать, отдавали пас. В третьем периоде имели большинство, но без голов не выиграть матч — "черновой" шайбы нам и не хватило. Третья игра через день, наверное, свежести и быстроты в завершении не было.

Перелёты? Все в равных условиях, нечего на это пенять — надо исходить из физического состояния, может быть, играть короче смены», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

Отметим, что эта победа стала для «Нефтехимика» первой в нынешнем сезоне.