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    Заварухин: Третья игра через день, наверное, свежести и быстроты в завершении не было

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Нефтехимика» (0:1).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Неплохое начало было, имели хорошие моменты, здорово сыграл вратарь соперника. Дальше пошёл академичный хоккей — лишние передачи, не было завершение, придумывали что-то, где надо было бросать, отдавали пас. В третьем периоде имели большинство, но без голов не выиграть матч — "черновой" шайбы нам и не хватило. Третья игра через день, наверное, свежести и быстроты в завершении не было.

    Перелёты? Все в равных условиях, нечего на это пенять — надо исходить из физического состояния, может быть, играть короче смены», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

    Отметим, что эта победа стала для «Нефтехимика» первой в нынешнем сезоне.

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