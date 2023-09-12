«Торпедо» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

одержало победу над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе нижегородской команды отличились Максим Летунов и Владислав Фирстов в большинстве. Стоит отметить, что во 2-й заброшенной шайбе поучаствовал 17-летний защитник Антон Силаев, который сделал 4 голевые передачи за 4 встречи.

Игорь Ларионов-младший на 56-й минуте встречи записал на свой счет 3-й гол.

Единственную шайбу у «Адмирала» забросил Павел Варфоломеев.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Торпедо» — «Адмирал» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Голы: Летунов — 1 (Коваленко, Артамонов), 30:41 — 1:0. Фирстов — 3 (бол. Силаев), 37:20 — 2:0. Варфоломеев — 2 (Гутик), 44:37 — 2:1. Ларионов — 1 (Артамонов, Сизов), 56:13 — 3:1Вратари: Гуска — СеребряковБроски: 40 (10+19+11) — 27 (7+12+8)Штраф: 8 — 6

После этого матча «Торпедо» занимает 1-е место в Западной конференции (8 очков). «Адмирал» располагается на 10-й позиции (3).