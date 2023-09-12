Никитин рассказал о проблемах в игре «Локомотива»

Главный тренерподвел итог домашней серии своей команды, заявив, игроки были не всегда готовы к матчам.

Напомним, что 12-го сентября «железнодорожники» обыграли «Куньлунь» (2:1).

«Сегодня у нас лучше настроение, чем вчера. Ребят и болельщиков с победой. Очень приятно, что после провальной игры был полный стадион. Думаю, парни это оценили и постарались отблагодарить болельщиков.

Почему Алексеев и Иванов менялись на точке? Наличие двух центральных нападающих в звене всегда даёт вариативность. Мы приветствуем инициативность ребят на льду. Не скажу, что это была задумка.

Итоги домашней серии? Серия прошла кувырком. Все игры очень нервные. Нужно было вытаскивать из себя. Причём, не всегда мы готовы к играм. Списывать это на стартовое волнение неправильно. У нас есть проблемы. Например, с игровой дисциплиной — очень много удалений. Это постоянный шанс сопернику. Но приятно закончить серию победой. Это позитивный настрой перед выездной серией.

Слабая результативность? Рецепт давно изобретён. Для того, чтобы не суетиться — не нужно расслабляться. Мы этим грешим постоянно. С уважением нужно относиться не только к сопернику, но и к самому себе. Ты не можешь опускаться ниже определённого уровня. Когда ты это позволяешь себе, то обычно происходят такие вещи. Надеюсь, мы не совсем глупые ребята и сделаем выводы.

Лихачева поздравили с забитым голом. Он также заблокировал несколько бросков. Когда есть работа и добавляется изюминка, то появляется результат», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

После победу в матче с «Куньлунем» «Локомотив» занимает 5-е место в таблице Запада с 6-ю очками в активе. В следующем матче ярославская команда вновь встретится с китайской командой 16-го сентября.