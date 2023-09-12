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    Никитин: При всем уважении к «Сочи», мы проиграли самим себе

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал крупное поражение от «Сочи» (0:5).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Комментировать нечего. Нужно извиниться перед болельщиками и всеми, кто нас поддерживает. Хорошо, что следующая игра завтра. Конечно, такие матчи обесценивают победу над СКА, мы сказали ребятам то же самое. Это наш уровень притязаний. Довольствуемся малым.

    Прежде всего, нам нужно постоянно обыгрывать самих себя. При всем уважении к "Сочи", мы проиграли самим себе, поэтому победа над СКА уже неинтересна. Не скажу, что доверие молодым должно оправдываться. Для молодого игрока посыл такой: это мой шанс, моя часть классной работы, которой я занимаюсь. Я не думаю, что мы ошиблись, поставив молодых ребят. Не в них проблема. Проблема в том, что такие шансы расцениваются как проходная ситуация. В жизни нужно пользоваться каждым моментом — не знаешь, какой может быть ключевым в карьере.

    Нужно ли было менять Бочарова? Давайте вернёмся в начало матча. Команда выходит на лёд с вратарём, который не играл две недели.

    Что нужно сделать? Помочь ему, поймать на себя шайбу. В сегодняшней игре подчеркнуть неудачную игру Бочарова было бы предательством с нашей стороны. Это поражение командное», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

    После пяти матчей в активе «Сочи» всего 4 очка. У «Локомотива» такое количество баллов, но у них на игру меньше.

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