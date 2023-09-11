Стали известны лучшие игроки первой недели сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов первой игровой недели сезона-2023/2024, информирует официальный сайт организации

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»), одержавший три победы в трех матчах. По его воротам было нанесено 123 броска (41 в среднем за игру), из которых он отразил 95,93%. Коэффициент надежности составил 1,66. В матче с ХК «Сочи» (3:0) Смит сыграл на ноль. Последний раз вратарь китайской команды признавался лучшим на 13-й неделе сезона 2019/2020 — Шимон Грубец.

Лучшим защитником четвертый раз в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший 5 (2+3) очков в четырех матчах недели. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На его счету также десять силовых приемов, девять блокированных бросков и один отбор шайбы. Никишин трижды признавался лучшим защитником недели в сезоне 2022/2023.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Николай Голдобин («Спартак»), набравший 7 (6+1) очков в четырех матчах недели. Форвард отличался в каждом матче сезона и установил новый рекорд «Спартака» по голевой серии со старта чемпионата в КХЛ, в игре с «Северсталью» (6:4) Голдобин сделал хет-трик. В его активе также один силовой прием и два заблокированных броска. Впервые Голдобин признавался лучшим на 17-й неделе сезона 2022/2023. Последний раз нападающий красно-белых признавался лучшим на 23-й неделе сезона 2017/2018 — Александр Хохлачёв.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Антон Силаев («Торпедо»), набравший 3 (0+3) очка в трех матчах недели. Силаев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также четыре силовых приема и шесть заблокированных бросков.

С начала чемпионата проведено 44 игры, в которых приняли участие 566 хоккеистов (42 вратаря, 189 защитников и 335 нападающих). Средняя результативность 5,89 шайбы за игру, средняя посещаемость — 5378.