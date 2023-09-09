«Витязь» — «Металлург»: счет матча 3:4, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
В составе магнитогорской команды отличились Семён Кошелев, Денис Зернов, Григорий Дронов в большинстве и Данила Юров.
У «Витязя» шайбы забросили Александр Яремчук, Игорь Руденков и Иван Савчик.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Витязь» (Балашиха) — «Металлург» (Магнитогорск) 3:4 (3:2, 0:1, 0:1).
Голы: Кошелев — 2 (Коробкин, Минулин), 02:45 — 0:1. Яремчук — 2, 03:03 — 1:1. Зернов — 2 (Карпов, Пресс), 05:56 — 1:2. Руденков — 1 (бол. Савчик, Цицюра), 08:24 — 2:2. Савчик — 2 (бол. Яровой, Рой), 19:45 — 3:2. Дронов — 2 (бол. Зернов), 39:42 — 3:3. Юров — 1 (Джонсон, Еременко), 41:25 — 3:4Вратари: Дорожко — НабоковБроски: 26 (13+6+7) — 28 (8+10+10)Штраф: 10 — 12
После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока (7 очков), а «Витязь» — на 11-й позиции Западной конференции (2).