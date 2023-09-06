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    «Северсталь» забросила 5 шайб «Нефтехимику» в Нижнекамске

    «Нефтехимик» — «Северсталь»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Нефтехимик
    «Северсталь» обыграл «Нефтехимик» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе «столеваров» дублем отметился Егор Степанов, а по голу забили Павел Денисов, Михаил Ильин и Василий Токранов.

    У «Нефтехимика» голами отличились Михаил Назаров, Энтони Камара и Булат Шафигуллин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Нефтехимик» — «Северсталь» 3:5 (1:4, 1:0, 1:1).
    Голы: Степанов — 3 (Скоренов, Давыдов), 02:31 — 0:1. Денисов — 1, 06:43 — 0:2. Ильин — 1 (Абросимов, Давыдов), 07:20 — 0:3. Степанов — 2 (бол. Скоренов), 12:40 — 0:4. Назаров — 1 (Белозеров, Чивилев), 16:53 — 1:4. Камара — 2 (Клок, Шафигуллин), 21:19 — 2:4. Токранов — 1 (Моисеев, Жабреев), 50:44 — 2:5. Шафигуллин — 1, 52:53 — 3:5Вратари: Гарипов 00:00 — 06:43, Тихомиров 06:43 — 60:00 — ШостакБроски: 33 (10+11+12) — 31 (14+7+10)Штраф: 4 — 4

    После этого матча «Северсталь» занимает 3-е место на Западе (4 очка), а «Нефтехимик» — на 10-й позиции Востока (1).

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