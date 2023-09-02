КХЛ. «Авангард» переиграл «Сибирь», «Спартак» проиграл «Куньлуню»

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В одной из игр «Авангард» дома обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. На голы Райана Спунера и Игоря Гераськина гости ответили точным броском престижа Алексея Яковлева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Яковлев — 1 (мен., Шашков, Ефремов), 39:38 — 0:1. Спунер — 1 (Ткачев, Панюков), 41:15 — 1:1. Гераськин — 1 (Спунер, Ткачев), 57:57 — 2:1Вратари: Демченко — Красоткин (58:59)Штраф: 4 — 14Броски: 35 (14+6+15) — 24 (6+9+9)
В еще одном поединке «Спартак» на своем льду уступил «Куньлуню» со счетом 3:4. Тремя ассистами отметился Иван Морозов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
Голы: Броссо — 1 (Т. Вонг, Сомерби), 4:16 — 0:1. С. Фу — 1 (бол., Пу, Родуолд), 6:47 — 0:2. Чайковски — 1 (бол., Морозов, Цыплаков), 19:34 — 1:2. Челиос — 1 (Кэмпбелл, Рич), 19:59 — 1:3. Голдобин — 1 (Орлов, Морозов), 21:10 — 2:3. Фрэм — 1 (С. Фу, Йип), 41:16 — 2:4. Порядин — 1 (Морозов, Чайковски), 58:27 — 3:4Вратари: Рибар (58:11 — 58:27, 58:46) — СмитШтраф: 4 — 6Броски: 44 (13+8+23) — 18 (6+9+3)