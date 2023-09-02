КХЛ. «Авангард» переиграл «Сибирь», «Спартак» проиграл «Куньлуню»

Завершились два матча Континентальной хоккейной лиги.

В одной из игр «Авангард» дома обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. На голы Райана Спунера и Игоря Гераськина гости ответили точным броском престижа Алексея Яковлева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Голы: Яковлев — 1 (мен., Шашков, Ефремов), 39:38 — 0:1. Спунер — 1 (Ткачев, Панюков), 41:15 — 1:1. Гераськин — 1 (Спунер, Ткачев), 57:57 — 2:1Вратари: Демченко — Красоткин (58:59)Штраф: 4 — 14Броски: 35 (14+6+15) — 24 (6+9+9)

В еще одном поединке «Спартак» на своем льду уступил «Куньлуню» со счетом 3:4. Тремя ассистами отметился Иван Морозов.