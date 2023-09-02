«Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

обыграл(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургской команды голы забили Сергей Зборовский и Брукс Мэйсек. У «Металлурга», в свою очередь, отличились Максим Мухаметов и Никита Михайлис.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Автомобилист». Победный гол на счету Джесси Блэкера.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Автомобилист» — Металлург« 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). Голы: Зборовский — 1 (Трямкин, Валк), 09:06 — 1:0. Мухаметов — 1 (Гололобов), 40:54 — 1:1. Михайлис — 1 (Хабаров, Яковлев), 51:05 — 1:2. Мэйсек — 1 (Трямкин, Макеев), 55:12 — 2:2. Блэкер — 1 (Мэйсек), 60:18 — 3:2Вратари: Аликин — ЗагидулинБроски: 20 (8+7+4+1) — 36 (7+14+15+0)Штраф: 10 — 6

В следующем матче «Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым» 4 сентября, а «Металлург» сыграет с ЦСКА 5-го числа.