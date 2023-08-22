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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
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    «Салават Юлаев» дожал «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова

    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Салават Юлаев Нефтехимик
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» (5:2) в предсезонном матче Кубка Блинова.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе уфимской команды дублем в концовке встречи отметился форвард Александр Хмелевски, а по голу забили Иван Дроздов в большинстве, Егор Сучков и Алексей Пустозеров.

    «Нефтехимик» забил все 2 гола в большинстве. Отличились Энтони Камара и Сергей Купцов.

    Кубок Блинова.
    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 5:2 (1:0, 1:0, 3:2).
    Голы: Дроздов — 1 (бол. Науменков, Пименов), 05:10 — 1:0. Сучков — (Коледов, Науменков), 38:38 — 2:0. Камара — 1 (бол. Якупов, Шафигуллин), 49:16 — 2:1. Купцов — 1 (бол. Шафигуллин, Клок), 57:04 — 2:2. Хмелевски — 1 (Цулыгин), 57:43 — 3:2. Пустозеров — 1 (Лещенко), 58:11 — 4:2. Хмелевски — 2 (Шаров), 59:45 — 5:2Вратари: Самонов — ТихомировБроски: 21 (6+8+7) — 20 (5+7+8)Штраф: 8 — 10

    В следующем матче «Салават» встретится с «Локомотивом» 23 августа, а «Нефтехимик» сыграет также против ярославской команды, но только 24 числа.

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