«Северсталь» разгромила «Сочи» на турнире имени Пучкова

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
Дубли на счету Даниила Вовченко и Егора Степанова, по шайбе также забросили Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Тимофей Давыдов.
За «Сочи» единственную шайбу забросил Антон Сагадеев.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 1:7 (0:1, 0:5, 1:1)
Голы: Лишка — 1 (Пилипенко, Вовченко), 3:45 — 0:1. Вовченко — 1 (Аймурзин, Денисов), 26:56 — 0:2. Вовченко — 2 (Чуркин), 30:38 — 0:3. Пилипенко — 1 (Аймурзин, Токранов), 31:11 — 0:4. Давыдов — 1 (Ильин, Седов), 32:34 — 0:5. Степанов — 2 (бол., Аймурзин, Токранов), 35:00 — 0:6. Степанов — 3 (Седов, Иванцов), 44:29 — 0:7. Сагадеев — 1 (бол.), 59:32 — 1:7Вратари: Третьяк (Тулинов, 32:34, 59:13 — 59:32) — ШугаевШтраф: 8 — 6Броски: 21 (4+8+9) — 27 (9+14+4)