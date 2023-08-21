«Авангард» выменял Николишина у «Амура»

Нападающийподписал контракт с. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале омского клуба.

Стало известно, что в обратном направлении отправятся защитник Кирилл Спиценко и нападающий Даниил Фесенко.

Николишин подписал контракт с «Авангардом» на 3 года. Игрок будет выступать под 11-м номером.

«Иван — универсальный форвард, приносит пользу как в нападении, так и в защите, а главное, он очень хочет проявить себя в нашей команде», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В прошлом сезоне Николишин провел 67 матчей за «Амур», забил 17 голов и сделал 25 голевых передач.