«Авангард» выменял Николишина у «Амура»

Иван Николишин Фото: hcamur.ru
Стало известно, что в обратном направлении отправятся защитник Кирилл Спиценко и нападающий Даниил Фесенко.
Николишин подписал контракт с «Авангардом» на 3 года. Игрок будет выступать под 11-м номером.
«Иван — универсальный форвард, приносит пользу как в нападении, так и в защите, а главное, он очень хочет проявить себя в нашей команде», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В прошлом сезоне Николишин провел 67 матчей за «Амур», забил 17 голов и сделал 25 голевых передач.