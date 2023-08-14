Вайсфельд о решении ИИХФ: Во всем виноваты Федотов и его представитель

Известный хоккейный функционер и экспертпрокомментировал решение ИИХФ по поводу контракта голкипера

Напомним, что международная федерация хоккея заявила, что Федотов должен был отправиться в расположение «Филадельфии» или договориться с клубом НХЛ об освобождении от обязательств по контракту.

«Нужно было сначала урегулировать отношения с "Филадельфией", а потом объявлять о подписании контракта с ЦСКА. Очевидно, что американскому клубу он сейчас не нужен.

Не понимаю, почему Международная федерация участвует в процессе, никогда такого не было. Считаю, что во всем виноваты Федотов и его представитель. Решить вопрос с "Филадельфией" — первое, что нужно было сделать», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, что Федотов получил четыре месяца дисквалификации на участие в официальных национальных и международных матчах во время сезона. ЦСКА, в свою очередь, получил запрет на международные трансферы на один сезон.