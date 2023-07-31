Кузнецов об информации о запросе на обмен: Я сам из прессы узнал об этом

Нападающийпрокомментировал новость о том, что запросил обмен из столичной команды в другой клуб НХЛ.

«Это не совсем так (смеётся). Если честно, я сам из прессы узнал об этом. Из какого издания? Да много их. Мне постоянно скидывают фотки, то в другую команду (перехожу), то ещё куда. А я в принципе сам особо и не знаю.

Это, наверное, как в браке: ты постоянно ругаешься, туда-сюда, какие-то происходят моменты, но у тебя эта любовь остаётся. К сожалению, в хоккее так происходит, что ты зависим от них, правильно? Это бизнес, и то, что ты хочешь, никому не важно.

Они делают так, как нужно. Но, надеюсь, всё будет хорошо, и получится в хоккей поиграть ещё немножко», — сказал Кузнецов в эфире телеграм-канала «Трактора».

Напомним, что руководство «Вашингтона» было недовольно игрой Кузнецова в прошлом сезоне НХЛ. В сезоне 2022/2023 форвард провел 81 матч, забил 12 голов и сделал 43 голевые передачи.