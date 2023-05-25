Кубок Стэнли. «Флорида» выбила «Каролину» и вышла в финал

«Флорида» — «Каролина» 4:3

Первой звездой встречи стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, оформивший дубль. Он принес победу своей команде, когда забил за пять секунд до истечения основного времени. Также в составе «Пантерз» отличились Энтони Дюклер и Райан Ломберг. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 39.

У гостей отличились Пол Штястны, Теуво Терявяйнен и Йеспер Фаст.

НХЛ Плей-офф 1/2 финала Четвертый матч «Флорида» — «Каролина» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Голы: Дюклер — 3 (Барков, Верхэге), 0:41 — 1:0. Ткачак — 8 (бол., Экблад, Форслинг), 10:23 — 2:0. Штястны — 4 (Шей, Мартинук), 13:03 — 2:1. Терявяйнен — 1 (Шей, Котканиеми), 22:51 — 2:2. Ломберг — 1 (Уайт, Э. Стаал), 29:49 — 3:2. Фаст — 6 (Мартинук, Чатфилд), 56:38 — 3:3. Ткачак — 9 (бол., Барков, Райнхарт), 59:55 — 4:3Вратари: Бобровский — Андерсен (59:55)Штрафы: 10-10Броски: 24 (9+9+6) — 39 (9+17+13)Счет серии: 4-0

«Флорида» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с итоговым победителем противостояния «Вегас» — «Даллас».

«Флорида» второй раз в истории сыграет в финале Кубка Стэнли. Клуб основан в 1993 году. В 1996-м он добрался до финала, где в четырех матчах уступил «Колорадо».