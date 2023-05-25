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    Барков: Выход в финал значит очень много для нас

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз
    Нападающий «Флориды» Александр Барков прокомментировал победу над «Каролиной» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3), а также рассказал о своей реакции на победный гол.

    Александр Барков
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    Александр Барков

    Напомним, что форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук забросил победную шайбу за пять секунд до конца третьего периода с передачи Баркова.

    «Флорида» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем противостояния «Вегас» — «Даллас».

    «Трудно объяснить, как все получилось. Все произошло так быстро! Выход в финал значит очень много для нас. Мы прошли непростой путь, хотя никто не говорил, что будет легко», — цитирует Баркова Sportsnet.

    «Флорида» второй раз в истории сыграет в финале Кубка Стэнли. Клуб основан в 1993 году. В 1996-м он добрался до финала, где в четырех матчах уступил «Колорадо».

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