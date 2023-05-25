Барков: Выход в финал значит очень много для нас

Нападающий «Флориды»прокомментировал победу над «Каролиной» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3), а также рассказал о своей реакции на победный гол.

Напомним, что форвард «Пантерз» Мэттью Ткачук забросил победную шайбу за пять секунд до конца третьего периода с передачи Баркова.

«Флорида» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем противостояния «Вегас» — «Даллас».

«Трудно объяснить, как все получилось. Все произошло так быстро! Выход в финал значит очень много для нас. Мы прошли непростой путь, хотя никто не говорил, что будет легко», — цитирует Баркова Sportsnet.

«Флорида» второй раз в истории сыграет в финале Кубка Стэнли. Клуб основан в 1993 году. В 1996-м он добрался до финала, где в четырех матчах уступил «Колорадо».