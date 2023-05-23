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    • Латвия в овертайме победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ
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    Латвия в овертайме победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Латвии Сборная Швейцарии
    Латвия в овертайме обыграла Швейцарию в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Латыши победили в овертайме, счет матча составил 4:3.

    Игроки сборной Латвии
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    В составе швейцарцев по голу забили Кевин Фиала, Марко Миранда и Андрес Амбюль. Ральф Фрейбергс, Родриго Аболс и Каспар Даугавиньш отметились у латышей в основное время.

    В дополнительном овертайме победный гол на свой счет записал Рудольфс Балцерс.

    Чемпионат мира. Группа B
    Швейцария — Латвия — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Фрейбергс — 1 (Индрашис), 21:43 — 0:1. Фиала — 1 (Корви), 26:02 — 1:1. Аболс — 5 (Балцерс, Фрейбергс), 26:34 — 1:2. Миранда — 2 (Риат, Корви), 47:03 — 2:2. Амбюль — 4 (Фиала), 53:46 — 3:2. Даугавиньш — 3 (Аболс, Балцерс), 54:56 — 3:3. Балцерс — 1 (бол., Балинскис, Якс), 62:25 — 3:4Вратари: ван Поттельберге — СиловШтраф: 12 — 6. Броски: 32 (9+10+12+1) — 28 (8+9+6+5)

    Сборная Швейцарии выиграла группу В с 19 очками и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с командой Германии. Латвия с 13 баллами стала 3-ей и в 1/4 финала сыграет с Швецией.

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