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    Дания в овертайме обыграла Францию на ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Дании Сборная Франции
    Сборная Дании со счетом 4:3 победила команду Франции в матче группы А чемпионата мира 2023.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У датчан по голу забили Николай Элерс, Миккель Бёдкер и Ник Олесен. За французов отметились Гийом Леклер, Антони Реш и Джастин Аддамо, чей гол за 29 секунд до конца игры перевел встречу в овертайм.

    В дополнительное время точный бросок Патрика Русселля позволил Дании одержать победу.

    Чемпионат мира. Группа A
    Чемпионат мира Группа A
    Голы: Элерс — 3 (бол., М. Лауридсен, Н. Йенсен), 8:27 — 0:1. Бедкер — 1 (бол., Й.Б. Йенсен, Бау-Хансен), 18:03 — 0:2. Леклер — 1 (Реш, Бодон), 25:48 — 1:2. Реш — 1, 28:29 — 2:2. Олесен — 1, 30:34 — 2:3. Аддамо — 1 (Боск, Галле), 39:31 — 3:3. Русселль — 1 (бол., М. Лауридсен, Элерс), 61:43 — 3:4Вратари: Илонен — ДиховШтраф: 33 — 6Броски: 26 (6+12+7+1) — 21 (9+8+3+1)

    Дания набрал 5 очков и отстает от США на один пункт, занимая 2-е место. Франция идет 4-й с тремя баллами.

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