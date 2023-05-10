Шаров о переходе в «Салават»: Буду играть на тех же ролях, что и в «Сибири»

Нападающийпрокомментировал свой переход изв уфимский клуб.

«Насколько трудным был переговорный процесс? Не скажу, что он получился трудным. Скорее, затяжным, потому что несколько клубов проявляли ко мне интерес.

Я выбирал по игровым условиям и заинтересованности во мне, и так вышло, что у Уфы была самая чёткая позиция. Мне сказали, где меня видят и как я буду играть. Поэтому я сделал свой выбор в пользу "Салавата".

В какой роли меня рассматривают? На лидирующих позициях. Конкретно не буду ничего говорить, но самое главное, что я услышал то, что мне нужно было. Если вкратце, то я буду играть на тех же ролях, что и в новосибирской команде», — сказал Шаров Allhockey.

В регулярном чемпионате прошедшего сезона Шаров провел 65 матчей за «Сибирь», забил 29 голов и сделал 21 голевую передачу. В плей-офф форвард сыграл 5 матчей и набрал 5 (2+3) очков.