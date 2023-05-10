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    Шаров о переходе в «Салават»: Буду играть на тех же ролях, что и в «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал свой переход из «Сибири» в уфимский клуб.

    Александр Шаров
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    Александр Шаров

    «Насколько трудным был переговорный процесс? Не скажу, что он получился трудным. Скорее, затяжным, потому что несколько клубов проявляли ко мне интерес.

    Я выбирал по игровым условиям и заинтересованности во мне, и так вышло, что у Уфы была самая чёткая позиция. Мне сказали, где меня видят и как я буду играть. Поэтому я сделал свой выбор в пользу "Салавата".

    В какой роли меня рассматривают? На лидирующих позициях. Конкретно не буду ничего говорить, но самое главное, что я услышал то, что мне нужно было. Если вкратце, то я буду играть на тех же ролях, что и в новосибирской команде», — сказал Шаров Allhockey.

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    • В регулярном чемпионате прошедшего сезона Шаров провел 65 матчей за «Сибирь», забил 29 голов и сделал 21 голевую передачу. В плей-офф форвард сыграл 5 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

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