«Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ

Матвей Мичков Фото: globallookpress.com
Первый пик достался «Чикаго», второй — «Анахайму», третий — «Коламбусу».
Главным фаворитом драфта является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.
Результаты драфт-лотереи:
1. «Чикаго»
2. «Анахайм»
3. «Коламбус»
4. «Сан-Хосе»
5. «Монреаль»
6. «Аризона»
7. «Филадельфия»
8. «Вашингтон»
9. «Детройт»
10. «Сент-Луис»
11. «Ванкувер»
12. «Оттава» (пик отправляется «Аризоне»)
13. «Баффало»
14. «Питтсбург»
15. «Нэшвилл»
16. «Калгари»
Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.