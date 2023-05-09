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    • «Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ
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    «Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ

    Хоккей Чикаго Блэкхоукс Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Анахайм Дакс Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Детройт Ред Уингз
    В США состоялась драфт-лотерея НХЛ, в которой приняли участие 16 клубов, не попавших в плей-офф.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Первый пик достался «Чикаго», второй — «Анахайму», третий — «Коламбусу».

  • Мичков — третий в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии The Athletic
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    • Главным фаворитом драфта является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.

    Результаты драфт-лотереи:

    1. «Чикаго»

    2. «Анахайм»

    3. «Коламбус»

    4. «Сан-Хосе»

    5. «Монреаль»

    6. «Аризона»

    7. «Филадельфия»

    8. «Вашингтон»

    9. «Детройт»

    10. «Сент-Луис»

    11. «Ванкувер»

    12. «Оттава» (пик отправляется «Аризоне»)

    13. «Баффало»

    14. «Питтсбург»

    15. «Нэшвилл»

    16. «Калгари»

    Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле, США.

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