Третьяк: Задача федерации хоккея — расширять нашу карту хоккейными клубами

Президент Федерации хоккея России (ФХР)высказался относительно возвращения тольяттинскойв КХЛ.

«Я не раз был в Тольятти, знаю, что губернатор уделяет хоккею большое внимание, он все время интересовался, просил поддержку команды. "Лада" дала нам много тренеров, игроков, которые стали потом чемпионами мира и Олимпийских игр. Там хорошая школа, тем более есть традиции хоккея.

Мы всегда были за то, чтобы "Лада" оставалась, и, наверное, были единственными, кто в свое время голосовал против ее исключения. Спасибо всем, кто поддержал ее возвращение.

Задача федерации хоккея — расширять нашу карту хоккейными клубами, и мы надеемся, что "Лада" войдет в КХЛ с мобильным, хорошим составом и будет показывать хороший хоккей, подарит нам много побед и много звездочек», — приводит слова Третьяка ТАСС.

«Лада» выступала в ВХЛ 5 сезонов подряд. В нынешнем сезоне команда заняла 6-е место в турнирной таблице.