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    Третьяк: Задача федерации хоккея — расширять нашу карту хоккейными клубами

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался относительно возвращения тольяттинской «Лады» в КХЛ.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Я не раз был в Тольятти, знаю, что губернатор уделяет хоккею большое внимание, он все время интересовался, просил поддержку команды. "Лада" дала нам много тренеров, игроков, которые стали потом чемпионами мира и Олимпийских игр. Там хорошая школа, тем более есть традиции хоккея.

    Мы всегда были за то, чтобы "Лада" оставалась, и, наверное, были единственными, кто в свое время голосовал против ее исключения. Спасибо всем, кто поддержал ее возвращение.

    Задача федерации хоккея — расширять нашу карту хоккейными клубами, и мы надеемся, что "Лада" войдет в КХЛ с мобильным, хорошим составом и будет показывать хороший хоккей, подарит нам много побед и много звездочек», — приводит слова Третьяка ТАСС.

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