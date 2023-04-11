Агент Квартальнов: Билялетдинов — легенда «Ак Барса», в финале они будут фаворитами

Хоккейный агентоценил работу главного тренераи оценил перспективы команды выиграть Кубок Гагарина.

«Зинэтула Билялетдинов — это легенда клуба, звезда нашего хоккея, тренер старой закалки, где дисциплина, наверное, всегда была на первом месте. С его приходом команда преобразилась, было видно, что каждый понял свою роль.

Амбиции где-то немного ушли, и все стали работать на благо команды. И тот факт, что они в итоге сыграют в финале Кубка Гагарина, для меня не сюрприз. Это было ожидаемо. Ребята — молодцы, что собрались, вырулили ситуацию и показали свой класс.

"Ак Барс" — явный претендент на чемпионство. Я не знаю, с кем они будут играть в финале, с ЦСКА или СКА, но в любой паре будут явными фаворитами. "Ак Барс" практически всегда был номер один в нашей стране. Всегда у них были хорошие команды. Не зря они выиграли три Кубка Гагарина.

Понятно, что физическое состояние будет на первом месте в финале. Что ЦСКА, что СКА, что "Ак Барс" — топ-3 нашей лиги. Все игроки в этих командах — опытные бойцы, проходили огонь и воду и понимают, как свой организм готовить в стрессовой ситуации.

В каждой команде есть опытный тренерский штаб, который знает, как подвести ребят к решающей серии. Я думаю, что в финале практически у всех игроков будет оптимальная форма. У кого сил будет побольше, тот и победит», — цитируют Квартальнова «Известия».

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» по ходу нынешнего сезона. По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли 1-е место в турнирной таблице Востока. «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА (2:3 в серии).