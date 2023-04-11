Гимаев о назначении Квартальнова: Отличное подписание для обеих сторон

Хоккейный экспертвысказался о назначениина пост главного тренера минского

«Это отличное подписание для обеих сторон. Команде был необходим системный тренер, и она его получила. Вудкрофт дал минчанам всё, что мог, но он уже достиг своего потолка.

С Квартальновым появится гораздо больше возможностей, чтобы двигаться вперёд», — сказал Гимаев в интервью «БИЗНЕС Online».

11 апреля Квартальнов подписал конракт с «Динамо» на один год. К тому же, специалист будет совмещать работу в клубе со сборной Беларусь по хоккею.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2022/2023 года минское «Динамо» заняло 8-е место в Западной конференции. В плей-офф команда уступила СКА со счетом 2:4 в серии.