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    Гимаев о назначении Квартальнова: Отличное подписание для обеих сторон

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск
    Хоккейный эксперт Сергей Гимаев высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера минского «Динамо».

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Это отличное подписание для обеих сторон. Команде был необходим системный тренер, и она его получила. Вудкрофт дал минчанам всё, что мог, но он уже достиг своего потолка.

    С Квартальновым появится гораздо больше возможностей, чтобы двигаться вперёд», — сказал Гимаев в интервью «БИЗНЕС Online».

  • Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
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    • 11 апреля Квартальнов подписал конракт с «Динамо» на один год. К тому же, специалист будет совмещать работу в клубе со сборной Беларусь по хоккею.

    В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2022/2023 года минское «Динамо» заняло 8-е место в Западной конференции. В плей-офф команда уступила СКА со счетом 2:4 в серии.

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