Шарипзянов: «Ак Барс» невозможно обыграть без грязи и крови

Капитанрассказал за счет чего команда сможет обыгратьв серии плей-офф КХЛ.

«Немного не заслуживаем мы 1-3. Но что есть, то есть. Как говорится, в жизни охота всё попробовать. С такого я ещё ни разу не отыгрывался, и "Авангард" ни разу не отыгрывался. Поработаем.

Готовимся к одному матчу, не заглядываем вперёд. Нам нужно выиграть сегодня 60 минут, а там уже будь как будет.

В чём нужно прибавить? Естественно, нужно немного везения. В этом не прибавить, это придёт только с работой, нужно больше идти на ворота, больше закрывать вратаря, скажем так, больше грязи.

Не после свистка, не тыкаться, а идти на ворота, эту команду без крови невозможно обыгрывать. Так что сегодня будем настроены, заряжены, будем биться за Омск, друг за друга, и, надеюсь, это принесёт свои результаты», — сказал Шарипзянов в интервью на YouTube-канале «Авангард ТВ».

«Ак Барс» ведет в серии финала Востока с «Авангардом» со счетом 3:1. Следующий матч команды сыграют 9 апреля в Казани. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.