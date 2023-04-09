ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ
  • 08:12
    • Адесанья вернул себе пояс в среднем весе, нокаутировав Перейру во втором раунде
  • 13:35
    • «Сочи» и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    Шарипзянов: «Ак Барс» невозможно обыграть без грязи и крови

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал за счет чего команда сможет обыграть «Ак Барс» в серии плей-офф КХЛ.

    Дамир Шарипзянов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамир Шарипзянов

    «Немного не заслуживаем мы 1-3. Но что есть, то есть. Как говорится, в жизни охота всё попробовать. С такого я ещё ни разу не отыгрывался, и "Авангард" ни разу не отыгрывался. Поработаем.

    Готовимся к одному матчу, не заглядываем вперёд. Нам нужно выиграть сегодня 60 минут, а там уже будь как будет.

    В чём нужно прибавить? Естественно, нужно немного везения. В этом не прибавить, это придёт только с работой, нужно больше идти на ворота, больше закрывать вратаря, скажем так, больше грязи.

    Не после свистка, не тыкаться, а идти на ворота, эту команду без крови невозможно обыгрывать. Так что сегодня будем настроены, заряжены, будем биться за Омск, друг за друга, и, надеюсь, это принесёт свои результаты», — сказал Шарипзянов в интервью на YouTube-канале «Авангард ТВ».

  • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии со счетом 3-1
  • Читайте по теме

    • «Ак Барс» ведет в серии финала Востока с «Авангардом» со счетом 3:1. Следующий матч команды сыграют 9 апреля в Казани. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Арсенал» свою победную серию?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • ЦСКА сенсационно потеряет очки в матче с «Химками»?
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» закроет все вопросы о победителе
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.42
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие