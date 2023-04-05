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    «Ак Барс» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    В финале Восточной конференции состоялся третий матч между «Ак Барсом» и «Авангардом». Встреча завершилась победой казанцев со счетом 3:2.

    «Ак Барс» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции
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    Рид Буше вывел омичей вперед на 14-й минуте. Следующий гол был забит уже в третьем периоде, когда у «Авангарда» отметился Владимир Ткачев.

    Никита Евсеев сократил разрыв в счете, а гол Александра Радулова перевел игру в овертайме, где Вадим Шипачев позволил «Ак Барсу» выиграть матч.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Третий матч
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Буше — 8 (Шарипзянов, Ткачев), 33:14 — 1:0. Ткачев — 3 (Буше), 45:53 — 2:0. Евсеев — 1 (Радулов), 54:25 — 2:1. Радулов — 8 (бол., Юдин, Шипачев), 56:33 — 2:2. Шипачев — 2 (Кагарлицкий, Евсеев), 72:45 — 2:3Вратари: Демченко — БиляловШтраф: 10 — 8Броски: 37 (12+13+3+9) — 34 (4+15+13+2)Счет в серии: 1-2

    Таким образом, счет в серии составляет 2:1 в пользу казанцев. 7 апреля команды сыграют в четвертый раз.

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