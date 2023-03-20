Тамбиев: Во многих моментах не прогнулись, не уступили

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Настоящий плей-оффный хоккей. Настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали!

Во многих моментах не прогнулись, не уступили, в большинстве моментов стояли друг за друга, бились, сражались.

Праздник во Владивостоке, праздник хоккея. Отдельно хочу отметить болельщиков, шестой игрок наш, их слышно, ребятам это тоже помогает. Поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.

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Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Четвертый матч пройдет 22 марта во Владивостоке..VrezNews1 /hockey/2023/03/20/bilyaletdinov/