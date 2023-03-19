ЦСКА победил «Локомотив», уступая по ходу матча 0:2

Во втором матче второго раунда плей-офф КХЛдома обыгралсо счетом 3:2.

По ходу поединка команда из Ярославля выигрывала 2:0 благодаря голам Дениса Алексеева и Максима Березкина.

Однако хозяева смогли переломить ход встречи и забить трижды. Авторами голов стали Максим Мамин, Даррен Диц и Михаил Григоренко.

КХЛ. Плей-офф. Западной конференция. 1/2 финала. Второй матч ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Голы: Алексеев — 3 (Черепанов), 3:29 — 0:1. Березкин — 1 (Шалунов, Каюмов), 32:42 — 0:2. Мамин — 2 (Григоренко, Соркин), 34:50 — 1:2. Дитц — 2 (Окулов, Нестеров), 35:42 — 2:2. Григоренко — 5 (Окулов, Каменев), 43:54 — 3:2Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:25)Штраф: 10 — 4Броски: 17 (4+8+5) — 42 (17+11+14)

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.