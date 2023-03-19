ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром»Камбэк и феерия! «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром» и добыл яркую победу
  • 19:28
    • ЦСКА победил «Локомотив», уступая по ходу матча 0:2
  • 19:02
    • Дубль Осимхена, гол Хвичи: «Наполи» разгромил «Торино»
  • 18:53
    • «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас»
  • 18:45
    • ЦСКА — «Зенит»: составы команд на центральный матч 20-го тура РПЛ
  • 16:11
    • «Ростов» с минимальным счетом обыграл «Химки»
    Все новости спорта

    ЦСКА победил «Локомотив», уступая по ходу матча 0:2

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ ЦСКА дома обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.

    ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА

    По ходу поединка команда из Ярославля выигрывала 2:0 благодаря голам Дениса Алексеева и Максима Березкина.

    Однако хозяева смогли переломить ход встречи и забить трижды. Авторами голов стали Максим Мамин, Даррен Диц и Михаил Григоренко.

    КХЛ. Плей-офф. Западной конференция. 1/2 финала. Второй матч
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Алексеев — 3 (Черепанов), 3:29 — 0:1. Березкин — 1 (Шалунов, Каюмов), 32:42 — 0:2. Мамин — 2 (Григоренко, Соркин), 34:50 — 1:2. Дитц — 2 (Окулов, Нестеров), 35:42 — 2:2. Григоренко — 5 (Окулов, Каменев), 43:54 — 3:2Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:25)Штраф: 10 — 4Броски: 17 (4+8+5) — 42 (17+11+14)

    Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли сильнейшего «Барселона» и «Реал»?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Хватит ли Медведеву энергии на матч с невероятным Алькарасом?
  • Алькарас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Зенит» ждет очень сложный выезд
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.98
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Рыбакина — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  3.05
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие